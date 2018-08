“El caso Melazo es explosivo y habrá más novedades muy importantes”

Tras la detención del ex juez César Melazo, acusado de estar al frente de una banda criminal, el procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, aseguró que esto recién comienza y que habrá “más novedades muy importantes”.

“La investigación en los próximos días nos va a llevar a un escenario todavía más sorprendente de lo que es parcialmente y lo que era la época de oro de funcionamiento de esta estructura. Una ramificación delictiva que llega absolutamente a todos los niveles de la sociedad platense”, dijo a Radio Mitre.

Además del ex magistrado, fueron apresados otros dos sospechosos, que habrían sido identificados por fuentes policiales como Rubén Orlando Herrera, ex jefe de la barra brava de Estudiantes, y Enrique Petrullo.