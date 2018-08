“Pata” Medina con visitas violentas en la cárcel de Ezeiza

Un violento cruce se produjo en las puertas del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza cuando se enfrentaron un grupo de familiares del ex líder del gremio de la construcción platense, Juan Pablo “Pata” Medina, y una facción disidente de ese sindicato, la Uocra.

El sector afín al detenido sindicalista sufrió una emboscada por parte de un grupo de alrededor de 40 personas, presuntamente liderados por Agustín Medina, hijastro del ex secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) en La Plata, que permanece detenido allí.

“Nos atacaron con facas, picanas, palos. Hemos recibido golpes. Bancamos hasta donde pudimos. Esto es una clara demostración de la forma de manejo de estas personas, que nos esperaron a la salida de una visita familiar”, relató el sobrino del Pata que se acercó hasta el Penal de Ezeiza acompañado por “Juampi” Medina, hijo de 15 años del sindicalista.

Según trascendió en mensajes de voz de Whatsapp, un dirigente de la Uocra alineado con el ex secretario general de la seccional platense, agregó: “Brian Medina insultó, verdugueó a la visita del “Pata” y cuando se juntan las dos visitas a la salida, Brian con una actitud prepotente desafió al compañero Hugo Verón a pelear mano a mano. Obviamente, cobró y salió a correr y se metió en la garita del Servicio Penitenciario, como cagón”.

Actualmente, el “Pata” se encuentra detenido en Ezeiza junto a su hijo Cristian Medina, que lidera un sector enfrentado a su padre en la interna sindical. El pasado lunes 13 agosto el gremialista tuvo una pelea con el empresario Fabián De Sousa.