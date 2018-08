Boca Unidos concluyó la mini gira con una victoria en San Francisco

Boca Unidos cerró su mini gira por la zona de la “cuenca lechera” santafesina-cordobesa, venciendo en su visita a Sportivo Belgrano de San Francisco 1 a 0. El amistoso, que le sirvió a ambos de preparación con vista al torneo Federal A 2018/19, se jugó en dos tiempos de 45 minutos en el estadio Oscar Boero.

El de ayer fue para Boca Unidos el sexto amistoso, y el tercero consecutivo ante un rival de la misma categoría. El Aurirrojo logró hasta el momento tres triunfos y otros tantos empates, manteniendo su arquero Alejandro Medina la valla invicta.

La primera mitad del encuentro no fue muy vistoso ni tuvo demasiadas emociones. La visita mostró un funcionamiento más aceitado y estuvo nuevamente sólido en defensa, ante un rival que buscó forzar el error con una presión bien alta, impidiendo al conjunto correntino salir jugando desde el fondo, por lo que más de una vez tuvo que cortar con infracciones, o bien recurrir al pelotazo.

La vez que Boca Unidos pudo saltar la presión, jugó bien a la espalda de los volantes locales. Así el Aurirrojo llegó al gol luego de un centro de Fabio Godoy que Martín Fabro pisando el área rival conectó de cabeza para vencer a Federico Cosentino, en la única aproximación a fondo de la visita en toda la primera parte.

Sportivo Belgrano careció de sorpresa y desequilibrio para generar peligro. La generación del juego quedó en los pies de Jonathan Mazzola y el juvenil Nicolás Aguirre, y sólo arrimó cada vez que se encontraron Esteban Goicoechea y Leonel Auban por la izquierda, aunque siempre le faltó el pase final. En tanto que arriba, la dupla Dalla Costa-Catube hizo bien el trabajo de la presión, pero no tuvo peso a la hora de la definición.

Para la segunda parte, ambos técnicos movieron el banco de relevos. En el local, Edgardo Cervilla hizo ingresar a Juan Pablo Francia y Gonzalo Ramírez (por Aguirre y Auban) y la imagen del equipo cambió, porque manejó más y mejor el balón, comenzando generar jugadas de riesgo para el arco defendido por Medina.

Fueron en total 10 los cambios que realizó Cervilla (el único que permaneció en la cancha fue Algozino) y el trámite se desdibujó. En tanto que del otro lado, el técnico Carlos Mayor oxigenó al equipo con los ingresos de Ariel Morales, Fabrizio Palma, Gonzalo Ríos y Julio Cáceres en lugar de Oscar Carniello, Martí Fabro, Nicolás Ledesma y Cristian Núñez, respectivamente.

Sportivo lo buscó hasta el final con alguna pelota parada pero nunca embocó al arco, mientras que Boca Unidos esperó bien abroquelado e intentó una contra que nunca llegó.

Tras el amistoso, el plantel Aurirrojo emprendió su inmediato regreso a la capital correntina, donde hoy tendrá jornada de descanso, para retomar las prácticas mañana, buscando llegar de la mejor forma al comienzo del certamen.

Cabe recordar que el debut de Boca Unidos en el torneo Federal A será el sábado 9 de septiembre, visitando a Chaco For Ever en el estadio Juan Alberto García.