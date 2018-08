Dietrich: “Desaparecieron USD 200 mil millones”

A 25 días de que explotara la causa por las coimas de los cuadernos con la corrupción en la obra pública, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich calculó la cifra de fondos que faltan: “Desaparecieron 200 mil millones dólares de forma casi mágica y sin que nadie lo viese”.

También se refirió a la situación social de los más postergados y cómo afecta el escándalo a las obras de Participación Público Privada (PPP).

“Es un proceso que lleva mucho tiempo porque reconstruir un país en el que desaparecieron 200 mil millones dólares de forma casi mágica y sin que nadie lo viese requiere tiempo”, explicó en radio Continental. Al ser consultado por la cifra, agregó: “Son cosas difíciles de comprobar. Si uno suma una brutal corrupción en todas las instancias del Estado, en obra pública, una autopista sale casi la mitad de lo que salía hacerla en el 2015”.

Por otro lado, el ministro de Transporte enumeró otro factor que agranda la cuenta. “Si uno suma todas las obras innecesarias que se hicieron, sin ninguna capacidad de priorizar. Un ejemplo es cómo se pavimentó todo Santa Cruz pero no hay duda de que primero había que hacer la Ruta 3 de Provincia de Buenos Aires, donde circulan hasta 100 autos más, la 34 entre Salta y Jujuy, o la 16 que cruza Chaco. No se invirtió en transporte público en el área metropolitana y se dejó caer la infraestructura de los trenes de carga llegando a los mínimos históricos. Por un lado es lo que se robó, por otro, se hicieron las obras mal y la corrupción lleva también a falta de competencia”.

“Lo que sería Argentina si esos 200 mil millones estuvieran invertidos en el país”, comentó Dietrich e intentó despejar incertidumbres dentro del Gobierno por las políticas económicas y el dólar que superó los $31.

“Hay una gran convicción de que trabajamos en el camino correcto. Argentina lamentablemente ha sufrido mucho las malas cosas que han hecho muchos. La realidad es que la razón por la que Mauricio Macri vino a la política y muchos de nosotros, fue para hacer una transformación profunda. Esa transformación es tan profunda que muchas veces los argentinos no la creemos posible porque estamos acostumbrados a la corrupción, a obras que empiezan y no se terminan, a que nos mientan en la cara durante muchas décadas”.