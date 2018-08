En un año, la canasta básica aumentó un 34 por ciento

n Entre julio de 2017 y el pasado, la canasta básica para una familia tipo aumentó un 34 por ciento. En lo que va del año, un 18 por ciento. Para no ser pobre, un hogar con dos adultos y dos niños, necesita un poco más de 20 mil pesos, según los últimos datos del Indec.

El organismo nacional publicó esta semana que para no ser pobre, el ingreso familiar debió alcanzar en julio los 20.134,07 pesos. Esto para el caso de una familia integrada por un esposo de 35 años, la cónyuge de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. Si bien la medición se calcula en función del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires, los números se utilizan a nivel nacional, ya que no exhiben grandes diferencias. Esta está conformada por la canasta alimentaria y los bienes y servicios no alimentarios, como ser, por ejemplo, indumentaria o la factura de luz.

En julio de 2018 la canasta básica fue de 15.024,72 pesos. Por lo que, en términos interanuales representa un aumento del 34 por ciento, en un hogar tipo 2, es decir con cuatro integrantes. Las cifras podrían cambiar de acuerdo con la cantidad de miembros en la familia y edades, ya que las necesidades energéticas son distintas, en cuanto a alimentación.

En tanto, para cubrir las necesidades alimenticias, es decir para no ser indigente, una familia conformada por dos adultos y dos niños, necesita un ingreso de 8.118,57 pesos. Esto fue el valor en julio de la canasta alimentaria.

En un año, ésta registro un aumento de 32 por ciento. En julio de 2017, la canasta alimentaria era de 6.132,54 pesos para un hogar tipo 2, es decir, de cuatro integrantes.

En tanto, un adulto necesitó en julio un ingreso superior a los 6.515,88 pesos para no ser pobre, y de 2.627,37 pesos para no ser indigente, según expresó el informe del Indec.

La canasta básica total, además ha registrado en el último año un espiral ascendente. Ya que en términos interanuales, en enero, la variación fue de 27,4 por ciento, en febrero, 28,3 por ciento. En marzo y abril hubo una leve mejoría porque el crecimiento interanual fue de 26,8 y 25,6 por ciento, respectivamente.

En mayo volvió a trepar al 28,4 por ciento interanual; en junio al 32,3 por ciento, para, finalmente, registrar un incremento interanual de 34 por ciento en julio. Esto, a su vez, impactará en los indicadores de pobreza que, según admitió el presidente Mauricio Macri, aumentarán.

Vale recordar, en ese sentido, que el aglomerado urbano Corrientes registra un 36 por ciento de la población bajo la línea de pobreza, según los últimos datos del Indec que datan del segundo semestre de 2017. En julio, en tanto, la inflación en el NEA acumuló 19 puntos.