Ley de ART: Provincias abarcan el 85% de la litigiosidad total

En febrero de 2017 se aprobó la modificación de la Ley Riesgos de Trabajo, también conocida como Ley de ART. Desde su sanción, 13 provincias adhirieron al sistema, entre ellas Corrientes, aunque esta última lo hizo de forma parcial.

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), los distritos adheridos concentran el 85 por ciento de la litigiosidad total contra el sistema, esto es, más de 100 mil expedientes. En tanto, el 78 por ciento de los trámites, unos 135 mil, son iniciados en Comisiones Médicas por trabajadores que tienen un accidente laboral o una enfermedad profesional.

“Un año y medio después la normativa ha mostrado resultados contundentes. La litigiosidad en los distritos adheridos se redujo al 34 por ciento. Además, se homologaron el 89 por ciento de los casos presentados en las comisiones médicas, hubo un gran avance en la transparencia de los procesos estatales y se produjo un ahorro por el abaratamiento de las alícuotas que pagan los empleadores a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) del 3,02 por ciento, equivalente a 13 mil millones de pesos”, según expresa un comunicado de la entidad empresaria.

Desde Came, a su vez, señalaron algunos de los beneficios de la norma como “celeridad y sencillez en la resolución de los casos, honorarios y gastos producidos durante el proceso a cargo de las respectivas aseguradoras de riesgos de trabajo, y obligatoriedad de la intervención de las Comisiones Médicas como instancia administrativa previa”.

Por el momento, las provincias que no han adherido a la normativa son Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca, Misiones, Santa Fe, San Luis, La Rioja y Tucumán. “Desde Came promovemos su implementación en las mencionadas provincias para que las Pymes de todo el país puedan tener nuevos y mejores recursos”, manifestaron a través de un comunicado.