López habló de coimas a jueces y lo desmintieron

Luego de que el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, declarara como imputado ante el juez Claudio Bonadio sobre coimas que eran destinadas a jueces afines al kirchnerismo, desde el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner y desde los tribunales salieron a desmentirlo.

“Hablamos con el periodista @HCappiello y le dijimos que la información que publica hoy en La Nación era falsa. Aún así él prefirió publicar el trascendido que le dieron en el juzgado”, relató ayer en su cuenta personal de Twitter Eduardo “Wado” De Pedro, apuntado por el diario metropolitano como supuesto intermediario entre López y la agrupación judicial Justicia Legítima.

“Se ve claramente, amplió el ex funcionario, que es una interna del juzgado con los miembros de Justicia Legítima. Repito, nada de lo que escribió es cierto”.

Y aseguró que “más de 80 mil despidos en la industria y más de 2 millones de nuevos pobres. Este saqueo al pueblo es lo que quieren tapar con las mentiras y la difamación.”

Asimismo, la agrupación de jueces y fiscales negó haber recibido dinero de supuestas coimas, provenientes de operaciones de José López.

“Rechazo a la infamia”, tituló Justicia Legítima un comunicado emitido el jueves último, para responder una nota firmada por el periodista del diario La Nación Carlos Pagni en la que se ventilaba la versión propalada por el kirchnerista arrepentido ante el magistrado que sigue la causa de los cuadernos.

“Justicia Legítima con sorpresa e indignación entiende que, más allá de cualquier especulación sobre las circunstancias que dieran origen a la información referida, esto es, la declaración de un detenido en busca de un beneficio, formulamos el presente comunicado: Constituye una obligación moral para nosotros aclarar que semejante imputación, pese a ser genérica e imprecisa, afecta la honra y el prestigio de los miembros de nuestra Asociación Civil”, escribieron.

El juez Claudio Bonadio homologó el viernes el acuerdo de colaboración que el ex secretario de Obras Públicas había firmado con el fiscal Carlos Stornelli y se convirtió oficialmente en arrepentido en la causa que investiga una asociación ilícita para cobrar sobornos iniciada con los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido. López declaró dos veces. De sus testimonios, Bonadio valoró la información de la “estructura”.