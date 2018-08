Oscar Viviani se baja del plenario de la CGT

El Movimiento Acción Sindical Argentino (Masa), que lideran Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, y Oscar Viviani del gremio de taxistas, decidió no participar en el plenario de secretarios generales de la CGT que había sido convocado para el próximo miércoles. “Bregamos por la unidad de todos los gremios y esto se transformó en una guerra de halcones y palomas”, aseguraron en un comunicado.

“Vamos a seguir trabajando a favor de la única solución posible, que es la unidad de todo el movimiento obrero. Es una decisión firme. No la vamos a modificar porque quienes integran la CGT no lograron el consenso necesario para lograr esa unidad”, sostuvieron.

El plenario confirmará al triunvirato de la CGT conformado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña.

El Movimiento Acción Sindical Argentino (Masa) surgió a mediados del año 2012 y lo integran, además de Oscar Viviani y Sergio Sasia, amplios sectores entre casi 50 organizaciones sindicales.