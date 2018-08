PL: conformaron una comisión para reformar la Carta Orgánica

El Partido Liberal reunió ayer a su Convención para fijar la necesidad de reformar la Carta Orgánica. Conformaron una comisión que avanzará en las reformas que serán aprobadas o rechazadas por los convencionales el 15 de septiembre.

La Convención facultó a Diego Almirón, Román Fernández, Ana Pereyra, Pablo Cano, Luciano Cabrera, Cesar Kalember, Marcelo Frattini y Santiago Martínez Soler (del sector de Canto Leconte), para avanzar en las reformas que serán debatidas y aprobadas o rechazadas en una nueva reunión, prevista para el 15 de septiembre.

La Convención definirá qué se reforma, cuestiones formales, etc., y lo primero que se incorporará a la Carta Orgánica es la ley de paridad de género. También hay quienes propusieron que quienes sean candidatos por otra fuerza o alianza no aprobada por el partido sean expulsados de manera automática y directa sin necesidad de acudir al tribunal de disciplina.

El Partido Liberal eligió autoridades implementando la Ley de Paridad de género, pero con una adecuación de una reglamentación interna de la Junta Electoral, es decir, no se modificó en la Carta Orgánica.

De esa renovación resultó electa como presidenta del partido, la diputada Ana Pereyra y Eduardo Hardoy preside el Comité Capital.

Sólo hubo internas en Mercedes y Goya, ya que la lista por “Siempre Liberales”, de Ricardo “Canto” Leconte no pudo participar.

La Ley Nacional sancionada el año pasado en el Congreso de la Nación establece la obligatoriedad de la paridad de género intercalada en las listas de candidatos a legisladores nacionales. Es decir, una mujer y un hombre, o viceversa.

La normativa nacional también establecía que el 50 por ciento de las nóminas de candidatos a autoridades de partidos nacionales debían estar integradas por mujeres. Aunque en este caso no es obligatorio que las ubicaciones estén intercaladas.

En breve también la UCR modificará su Carta Orgánica para adecuarlos a las nuevas reglamentaciones impuestas por nuevas normas.