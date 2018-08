River volvió a carecer de eficacia y empató con el Bicho

River terminó otro partido sin poder convertir un gol e igualó 0-0 con Argentinos Juniors en el Monumental por la tercera fecha de la Superliga, torneo en el que el Millonario lleva cuatro igualdades sin goles en fila (cuarto si se suma la igualdad ante Racing por la Copa).

Una vez más, River fue el que propuso desde el inicio: se plantó en el campo rival y comenzó a hilvanar jugadas en busca de abrir el marcador. Nacho Fernández tuvo un mano a mano dentro del área, pero el arquero lo atoró bien y el 26 no pudo marcar. El mediocampista volvió a ser protagonista en la siguiente, más discutible en cuanto a si hubo penal: tras un centro desde la izquierda, un rival lo trabó desde atrás para que no pudiera rematar con comodidad.

Juan Quintero también tuvo la suya con un tiro libre que se fue alto. En las últimas jugadas de la primera parte, Nacho Fernández desbordó y Lucas Pratto no llegó a puntear en el corazón del área chica. Argentinos, por su parte, sólo volvió a inquietar a Armani con un remate débil de Raúl Bobadilla y un cabezazo de Kevin Mac Allister que controló sin problemas.

En el segundo tiempo, con el ingreso de Rafael Borré, el Millonario volvió a tomar el control del partido desde el inicio y enseguida tuvo la apertura del marcador, luego de una jugada entre Nacho Fernández y el delantero colombiano, que fue desactivada entre el arquero y un defensor rival. Luego, con dos cabezazos de Jonatan Maidana y Pratto, River estuvo muy cerca: el del defensor se fue muy cerca y el del delantero pegó en el travesaño y picó en la línea.

Pratto volvió a ser protagonista en un remate cruzado que Borré no llegó a conectar. Luego, Argentinos tuvo una muy clara con un disparo de Matías Romero que había superado a Armani, pero Pinola llegó a despejar y la pelota dio en el travesaño. En la siguiente, Quintero casi la mete desde el córner y el arquero le ahogó el gol a Pratto en rebote de esa misma jugada.

En las últimas, Maidana volvió a tener el gol con un cabezazo, Borré conectó un tiro libre de Quintero que no fue gol de casualidad y el mediocampista colombiano pateó con precisión un tiro libre y Cháves lo sacó sobre su palo derecho.

De esta manera, el equipo de Gallardo aún no logró sumar de a tres en la Superliga, pero este miércoles recibirá a Racing en busca de la clasificación a cuartos de final de la Libertadores.