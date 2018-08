Duhalde: “Tenemos al candidato que gana: Roberto Lavagna”

El ex presidente y dirigente peronista Eduardo Duhalde confirmó que está "armando el justicialismo para ganar" en las elecciones del próximo año y ratificó que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna "va a ser el candidato" de este espacio.

Para Duhalde, el PJ "va a ganar" esos comicios porque el partido ya tiene a su postulante, al tiempo que destacó que el radicalismo "tiene semillitas en todos los pueblos" pero "está adormecido".

En otro orden, consideró que "por supuesto" que Cristina de Kirchner debe ir presa por la causa por las supuestas coimas en la obra pública y resaltó que eso "ya ni se tiene que preguntar".

"Ya está todo probado lo que tiene que probarse. Ahora hay que pasar a otros temas, porque se está entreteniendo la gente que tiene que pensar cómo se sale de la crisis", aclaró. En este sentido, el ex mandatario nacional señaló que está "enojado con el Gobierno y la oposición, porque no es serio las formas en que están manejando las cosas".