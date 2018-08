Muere el senador republicano John McCain, ex candidato presidencial en 2008

El senador republicano estadounidense John McCain, que fue el rival del ex presidente Barack Obama en las elecciones de 2008, falleció ayer a los 81 años debido a un cáncer cerebral.

McCain murió rodeado de sus seres queridos en Sedona (Arizona), un día después de que su familia anunciara que había decidido suspender el tratamiento de su cáncer cerebral que lo había alejado de la política en los últimos meses.

Prisionero de guerra torturado por sus captores en Vietnam, el senador y ex candidato republicano a la Casa Blanca en 2008, John McCain, fue siempre visto como un político independiente y fiel a unos ideales que a menudo le enfrentaron con su partido y en los últimos meses con el presidente Donald Trump. McCain era considerado un “héroe” de fuerte carácter y un tanto disidente, lo que lo llevó a tener problemas durante su época de estudiante en la base militar.

El senador por Arizona se definió a sí mismo como un “joven fuera de foco y rebelde”, al que casi expulsan en varias ocasiones de la academia militar, pero que fue capaz de transformar una vida que, reconoció, estuvo llena de “errores”, aunque al final trató de servir a su patria. Este mismo carácter rebelde lo demostraría al oponerse a varios presidentes, especialmente a Trump por sus planes para revocar la reforma sanitaria del ex presidente Barack Obama y la construcción de un muro fronterizo con México.

En entrevistas con Efe, McCain no dudó en ir en contra su partido y un presidente al que criticó en numerosas ocasiones al asegurar que la seguridad de la frontera dependería más del uso de tecnología que de un muro que Trump convirtió en eslogan de su campaña y mandato.

En un adelanto de su nuevo libro, las memorias políticas “The Restless Wave” (La ola inquieta), McCain reconocía que saber que no buscaría un séptimo mandato en el Senado le dio libertad para, sin temor de “consecuencias” electorales, manifestar su “mejor juicio”.