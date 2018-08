Pichetto cuestionó operativos

El jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Angel Pichetto, cuestionó los allanamientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio a propiedades de la ex presidenta Cristina de Kirchner y consideró que "era conveniente" que se hubieran incluido "veedores de la Justicia" en los operativos.

"Quisiera saber lo que pasó. No estuve en el lugar, desconozco los motivos por los cuales (el abogado Carlos) Beraldi no estuvo. Debería haber sido conveniente que hubiera habido veedores de la Justicia. El fiscal (Carlos Stornelli) debería haber estado y el juez (Bonadio) también", sostuvo el rionegrino.

Consultado sobre la evolución de las causas de corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno anterior, el senador nacional del Peronismo Federal denunció la existencia de "una especie de justicia mediática" y un "adelantamiento de los propios pasos judiciales".