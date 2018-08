Revés judicial para “Tato” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de DD. HH. desestimó solicitud de medidas provisionales para Raúl “Tato” Romero Feris.

La defensa arguyó que la situación del líder panuista presentaba “extrema gravedad” porque debía realizarse una “urgente” intervención quirúrgica, a lo que el Estado argentino respondió que la operación ya estaba en conocimiento del Juzgado, que se garantizaba su cuidado médico y que, pese a la gravedad aludida, se desconocía la fecha de la operación cardíaca. En tal sentido, la Comisión “considera que la información proporcionada (...) no permite establecer que actualmente exista una situación de extrema gravedad o urgencia respecto a los problemas de salud que alega padecer el señor Feris”.

“Visto el escrito de sometimiento del caso de 20 de junio de 2018, mediante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se relaciona con el fondo del asunto, esto es, la vulneración de las garantías judiciales en los procesos penales que se siguieron”, en contra del líder panuista Raúl Romero Feris en su contra”, inicia la resolución de la Corte.

Luego del análisis realizado en base a lo presentado por el Estado argentino y la defensa de Raúl Rolando Romero Feris, “la Presidencia considera que la información proporcionada por el representante del señor Feris y el Estado de Argentina no permite establecer que actualmente exista una situación de extrema gravedad o urgencia respecto a los problemas de salud que alega padecer el señor Feris, sobre todo una vez que cuenta con autorización judicial para realizar cualquier tratamiento médico necesario para la atención de su salud. En específico, no se desprende, prima facie, que en la actualidad exista una situación de urgencia respecto a la intervención quirúrgica que implique un riesgo inminente o amenaza a la vida y salud de Feris. Además, se hace notar que el Juzgado de Ejecución de la Pena fue informado sobre la posible necesidad de cirugía y autorizó su realización durante la audiencia de 10 de julio de 2018”.

En lo que se refiere a la solicitud de excarcelación de Romero Feris, “la Presidencia advierte que se trata de un asunto de fondo que será analizado en la Sentencia del presente caso, de modo que no considera prudente adelantar un criterio jurídico al respecto.

No obstante lo anterior, la Presidencia recuerda al Estado que el artículo 1.1 de la Convención establece las obligaciones generales que tienen los Estados parte de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”.

Por todo esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolvió: “Desestimar la solicitud de medidas provisionales presentada a favor del señor Raúl Rolando Romero Feris.