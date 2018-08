Presentaron el programa de boxeo amateur "Corazón de Campeón"

Con la presencia del viceintendente, Emilio Lanari, se presentó oficialmente el programa de boxeo amateur Corazón de Campeón, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Corrientes que acerca la práctica de este deporte a diferentes barrios de la ciudad.

La presentación del programa tuvo lugar en el Gimnasio Teko Ve, ubicado en calle Pío XII, entre Lamadrid y Madariaga. Desde el municipio destacaron que el objetivo de esta propuesta consiste en fomentar esta disciplina deportiva, buscando sostener valores y principios que se incluyen dentro de la práctica activa del box. Ésta, como otras actividades que impulsa la gestión encabezada por el intendente Eduardo Tassano, forma parte de la variada agenda que la Municipalidad desarrolla en diversos barrios de la ciudad.

En la presentación, realizada en la tarde de este lunes, el viceintendente destacó el título que lleva el programa deportivo. “‘Corazón de Campeón’ tiene que ver con el éxito en la vida, que no se construye con lo que muchas veces nos quieren vender: a través del dinero, ser reconocido por todos –aclaró- sino en superar las dificultades que tenemos cada uno de nosotros”, remarcó luego.

“Algunos han tenido barreras muchas más difíciles que otros, pero el verdadero Corazón de Campeón es el que supera sus propias limitaciones y busca ese equilibrio que le da felicidad, tranquilidad y paz interior”, sostuvo el viceintendente, al tiempo que destacó que “el boxeo es una disciplina de hombres y mujeres con coraje, con fortaleza, que dentro y fuera del ring la pelean para superar esas barreras que se le presentan”.

En la presentación, además del viceintendente, estuvieron el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; el subsecretario de Turismo, Juan Pedro Picasso; el subsecretario de Deportes municipal, Ramón Vallejos; la directora general de Desarrollo Local Deportivo, Cecilia Romero Delfino, el coordinador del programa de boxeo, Cristian Martínez y el secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile.



UNA VERDADERA ESCUELA

El subsecretario de Deportes consideró que “el ring es una verdadera escuela, porque al practicar mucho tiempo en él, los jóvenes no solo aprenden sobre la disciplina deportiva, sino también valores como el respeto, la organización y los prepara para el futuro, no solamente para una carrera deportiva, sino para el estudio y el ámbito laboral”.

Por su parte, el secretario de Deportes de la Provincia agradeció la invitación comunal y destacó que “lo que viene haciendo la Municipalidad de Corrientes es digno de admiración, porque fortalece muchísimo el deporte en la ciudad; no solo por el boxeo, sino también por las maratones barriales, entre otras actividades” que impulsa la gestión de Tassano. A su vez, Terrile se puso “a disposición para colaborar en esta iniciativa que, sin dudas, será un éxito”, vaticinó.

Si bien este programa se presentó oficialmente este lunes, ya se lo viene implementando en diferentes varios barrios de la ciudad desde hace algunas semanas. La modalidad es la siguiente: se instala un cuadrilátero en el cual se realizan combates de exhibición, muestras de guanteo y prácticas físicas específicas de la disciplina, que cuenta con cada vez más adeptos en Corrientes. Hasta el momento, más de 75 boxeadores de distintos barrios se sumaron a la práctica.