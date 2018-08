Demoraron a seis hombres y secuestraron elementos

Efectivos de la Comisaría Segunda Urbana, demoraron a seis hombres y secuestraron varios elementos que no poseían documentación que avalaran su procedencia.

El operativo fue realizado esta madrugada donde en una primera instancia demoraron a sujetos que se movilizaban en una motocicleta que no poseía la documentación y se movilizaban en actitud sospechosa

Luego, en otro procedimiento demoraron a otros tres sujetos que trasladaban una Tv Led, varias prendas de vestir y una bicicleta que no supieron justificar su origen.

Es por ello que se investiga en ambos casos si estos elementos secuestrados tendrían relación con algún

hecho delictivo.

Los mismos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente y trasladada a la Comisaría Segunda Urbana, donde se llevan a cabo los trámites del caso.