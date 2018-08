El Hospital Llano recibió una nueva denuncia por violencia obstétrica, la cuarta en lo que va del año

Por cuarta vez en el año, la maternidad del Hospital Llano recibió una denuncia de violencia obstétrica. En esta oportunidad, la paciente Graciela Godoy comentó a El Litoral el seguimiento que realizaron desde un centro barrial, relató la falta de asistencia médica en el Llano, y las dramáticas horas que vivió cuando se enteró de que falleció su bebé.

“Me hice todos los controles en la salita de mi barrio, en Lomas de Mirador, y cuando estaba cerca de la fecha me hicieron la derivación al Hospital Llano. Allí me vio una doctora y me dijo que el 24 de agosto me harían la cesárea. Ellos pusieron esa fecha, pero yo sabía que iba a nacer antes. No soy una mamá primeriza, tengo tres hijos (dos nenas y un varón), y en todos mis embarazos siempre mis bebés se adelantaban porque no tenían espacio; así que imaginaba que esta vez no sería la excepción”, explicó Graciela.

Tal como lo anunciaba su intuición, el 15 de agosto comenzó a sentir los dolores del parto e inmediatamente se dirigió a la Maternidad del Llano. “Sentía que quería nacer, como mi marido trabaja todo el día me tuve que ir sola. No tenía quien me acompañé, me dolía tenía la panza y la sentía dura. Me tomaron la presión y cuando me hicieron el tacto me hicieron doler. Me revisaron pero no me quisieron poner en observación, sólo me dieron una pastilla porque dijeron que tenía una infección. Yo sentía que ese día tenía que nacer mi bebé, pero confié en los médicos que me dijeron que no era nada grave que espere hasta el 24 de agosto. Ese día me hicieron una ecografía pero la foto de mi bebé se la quedó la doctora, yo sólo tengo una copia. Ahí se ve bien que mi pequeño estaba sentado. Al final llegó mi marido, me llevó al hospital nuevamente pero no quisieron adelantarme el parto”, agregó.

Graciela regresó al Hospital Llano el 19 de agosto, pero recibió la peor noticia de todas: el pequeño se encontraba sin vida. “Mi hijito no aguantó hasta el 19, cuando mi marido me acompañó ya era tarde, en la ecografía no se sentían sus latidos. Lo peor de todo fue que me hicieron parir igual. Tuve que hacer fuerza, cuando ya no tenía más. Siento que me lastimaron el útero. Me asusté mucho porque fue muy doloroso. Ahora me recupero del dolor físico, pero todavía no sobrellevamos el dolor del alma”, señaló Graciela, quien recién ayer pudo realizar la denuncia en la Comisaría Quinta.

Casos

En lo que va del 2018 suman cuatro las denuncias públicas realizadas a la Maternidad del Llano, por casos que podrían ser “violencia obstétrica” o “mala praxis”.

En la línea histórica el primero de ellos ocurrió el 9 de marzo, por una mujer de apellido Maidana (oriunda de Colonia San Antonio), quien manifestó que el parto se realizó sin control médico y en medio del alumbramiento su hijo falleció.

El segundo caso, sucedió en mayo cuando Daniel Molina (oriundo de Itá Ibaté) atestiguó que su esposa, tras no recibir atención sanitaria, terminó pariendo a su bebé en el sanitario. Esto generó un principio de asfixia en el niño, y el peor final para la mujer que falleció horas después de dar a luz.

El tercer caso fue el relatado recientemente por Graciela, en tanto que en esta semana también se conoció la denuncia de Norma Acevedo quien relató a este medio que el martes 21 de agosto tuvo un traumático parto y luego de dar a luz su bebé falleció unas 10 horas después.

Desde Salud Pública, solo se manifestaron ante los primeros casos y anunciaron que avanzaban las investigaciones. De todas maneras, hasta la fecha no brindaron precisiones.