El Rojo juega frente al Santos en un partido caliente

Independiente y Santos de Brasil dejarán hoy la piel en San Pablo en busca del pase a cuartos de final de la Copa Libertadores, condicionado a la decisión que tome la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre los puntos en litigio del partido de ida.

El partido se iniciará a las 19.30 en el Pacaembú de San Pablo, bajo la batuta del chileno Julio Bascuñán.

El ganador de esta serie tendrá un rival argentino en la próxima fase, que saldrá del vencedor ente River Plate y Racing.

El partido de ida terminó en tablas y sin goles, pero los argentinos reclamaron ante la Conmebol los tres puntos por una presunta mala inclusión del jugador uruguayo Carlos Sánchez en el Santos.

Según Independiente, al mediocampista le quedaba por cumplir una de las tres fechas de suspensión en torneos de la Conmebol que tenía en su contra, algo que niega el Santos.

La Conmebol decidía anoche, un día antes del partido, si le da la razón a los argentinos, el resultado de la ida pasaría a ser 3-0, y entonces los brasileños lo tendrían muy cuesta arriba para llegar a cuartos.

“Tenemos que preocuparnos del campo. A mí no me gustan los temas jurídicos, el traje y la corbata ya no van conmigo”, dijo Cuca, el técnico del Santos.

Independiente es el equipo con más títulos de Libertadores, siete, mientras que el Santos, el equipo del mítico Pelé, tiene tres.

Respecto de lo futbolístico, el "Rojo" llega a Brasil después de dos partidos sin marcar, algo que les preocupa, y una más que pobre actuación en la Superliga, donde marchan en el puesto 23 de los 26. El pasado viernes perdieron en casa con Defensa y Justicia por 1-0.

"Si tenemos que tener cinco oportunidades de gol y no convertimos es difícil ser competitivos", declaró tras el partido el técnico Ariel Holan.

Tras vencer al Bahía en el campeonato local, donde tiene un desempeño mediocre, el Santos encara con las defensas muy bajas este crucial duelo.

El lateral izquierdo Dodo y el central Luiz Felipe son bajas seguras, el primero por expulsión en el partido de ida y el segundo por una lesión en el muslo izquierdo.

También es duda Gustavo Henrique, que se hizo una herida en la cabeza en el partido contra el Bahía, y el portero suplente Vladimir también está en la cuerda floja por molestias musculares.