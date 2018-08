Emirates presenta nueva colección de  juguetes para amenizar los vuelos en familia 

Con el objetivo de que cada vuelo sea una nueva aventura, Emirates puso a disposición de toda la familia, y en especial de los más pequeños, varios servicios para sobrellevar viajes de corto o largo recorrido. Para ello, acaba de presentar la nueva colección de juguetes a bordo “Fly With Me Animals” y de los paquetes de actividades de Lonely Planet, disponibles para todos los chicos que viajen con Emirates.

Los nuevos personajes fueron elegidos por clientes y fanáticos de Emirates en un concurso celebrado a través de redes sociales. De los 17 personajes que Emirates introdujo a bordo en los últimos tres años, los cuatro principales elegidos para los nuevos productos son el león Lewis, el panda Peek U, el pingüino Ernie y la elefanta Savanna.

Para cada edad

Emirates moviliza todos sus recursos para mantener a sus pasajeros más jóvenes entretenidos tanto en tierra como en el aire:

• En vuelos de corta distancia, la nueva gama de productos incluye una peluche de felpa que para bebés de hasta 2 años que puede colgarse luego en la cuna o en el carrito de bebes.

• Para niños de entre 3 y 6 años lanzó un set de viaje que incluye actividades con acertijos, juegos y calcomanías para mantenerlos ocupados durante el vuelo.

• En vuelos de larga distancia, los bebés reciben un peluche de felpa con una manta de actividades incorporada, mientras que los niños mayores reciben una mochila con kits de actividades.

• Emirates continúa ofreciendo sus populares bolsas de actividades Fly with Me Kids Lonely Planet para los chicos de 7 a 12 años, con nuevos diseños y colores para inspirar a los niños más grandes a explorar más en el mundo. Las bolsas están diseñadas con estilo retro y cuentan con diferentes contenidos para fomentar un sentimiento de aventura en los jóvenes viajeros e incluyen mapas desplegables del mundo, diarios de viaje, botellas de plástico, tarjetas con datos y hechos del mundo y varios libros educativos exclusivos de Emirates.

La revista Fly with Me también está disponible a bordo con acertijos, chistes y actividades para niños de entre tres y ocho años.

Los padres que viajan con bebés reciben un kit con productos especiales para bebés: La bolsa ilustrada con los emblemáticos personajes de Little Traveler de Emirates contiene elementos esenciales como un babero, una cuchara, toallitas húmedas para bebés, cambiador, crema para pañales y una pequeña bolsa de pañales para un viaje cómodo.

Entretenimiento abordo

La aerolínea también ofrece una gran programación para niños a través de su multipremiado sistema de entretenimiento “ice” (por sus siglas en ingles: information, communication and entertainment) cuyas pantallas digitales planas se encuentran ubicadas en el respaldo de cada asiento.

La variedad de películas, dibujos animados, juegos y música es insuperable y garantiza que los más pequeños permanecen entretenidos durante todo su vuelo: ofrece hasta 3.500 canales y más de 100 canales infantiles en 40 idiomas para distraer a toda la familia durante el vuelo. Los últimos éxitos de taquilla de 2018 incluyen Avengers Infinity War, Isle of Dogs, Rampage y Tomb Raider. Hay más de 180 episodios de contenido dedicado para niños, entre los que se incluyen películas familiares exitosas como Coco, Ferdinand y Peter Rabbit. Además, están disponsibles más de 90 canales de televisión dedicados para niños, que incluyen: CBeebies, Cartoon Network, Disney Junior y Nickelodeon y programación de TV con conocidos favoritos como Thunderbirds Are Go, Horrible Histories, Scooby Doo, Star Wars Rebels, The Tom and Jerry Show, Dora & Friends.

Los viajeros jóvenes pueden disfrutar del entretenimiento a bordo usando auriculares especialmente diseñados con un ajuste cómodo y una gran calidad de sonido. Los nuevos videos de idioma de uTalk también brindan a los clientes la oportunidad de aprender algunas palabras nuevas de los países que visitan.

Para los fanáticos de los deportes, más de 170 aviones están equipados con Live TV presentando los torneos deportivos de este verano a medida que ocurren y actualizaciones de noticias en tiempo real. Wi-Fi está disponible en el 99% de la flota de Emirates y los clientes en todas las cabinas pueden disfrutar de 20 MB de datos gratis. Los miembros de Emirates Skywards pueden disfrutar de un número ilimitado de Wi-Fi o planes de datos con descuento durante todo el vuelo, dependiendo de su nivel y de la cabina en la que estén volando.

Fidelización y comodidad en tierra

Antes de despegar las familias pueden utilizar de forma gratuita los carritos de bebé y cambiadores que se encuentran en la exclusiva Terminal 3 de Emirates. Para los pasajeros que accedan a las salas VIP de Emirates en Dubái, los niños podrán disfrutar de un área de juegos dedicada con juegos de calidad arcade y terminales Sony PlayStation. Las salas también incluyen salas de cuidado de bebés. Asimismo, las familias que viajan con niños pequeños también gozan de prioridad a la hora de embarcar.

Finalmente, para quienes visiten Dubai con niños y quieran alivianar su viaje de regreso, Emirates pone a disposición el servicio de check in (arancelado) desde el hotel de manera de facilitar el acceso al aeropuerto evitando pasar por mostradores de facturación y dirigiéndose directamente a la zona de migraciones.

Emirates reconoce la importancia de cuidar la fidelidad de todos sus pasajeros, para ello, dentro de su programa de millas Skywards, lanzó recientemente una oferta mejorada llamada 'Mi familia' que permite a los miembros de la familia acumular hasta el 100% de las millas Skywards ganadas, y canjear las recompensas con mayor celeridad.

Más info en emirates.com