Mujer detenida con droga en Santo Tomé era una empleada municipal

Una mujer que hasta hace días trabajaba en la municipalidad de Morón fue detenida en la localidad de Santo Tomé, Corrientes, con 10 kilos de marihuana.

La droga estaba en el vehículo en el que viajaba ella, Cintia Gabarro, junto con su pareja y su pequeño hijo. La marihuana estaba escondida en la rueda de auxilio y el paragolpe del auto. El hecho ocurrió el domingo de la semana pasada y la mujer fue despedida del Municipio.

“Nos enteramos el lunes y a partir de que esta empleada del Municipio de Morón fue detenida, naturalmente nosotros disolvimos el vínculo que tenía con el Municipio”, dijo a TN Ramiro Tagliaferro, intendente de Morón (Cambiemos).

Tagliaferro fue consultado acerca de la versión de que la empleada, en realidad, era parte de su gabinete: “Se había dicho que era parte del gabinete, personal de planta, funcionaria mía, etc, pero esta chica es una de los 5.116 empleados que tenemos en la Municipalidad. Estamos totalmente a disposición de la justicia para que se investigue”.

El intendente, además, tenía la información de que el niño que estaba en el rodado fue trasladado para ir a juzgado de menores.

“Después me enteré de que ella estaba en pareja hacía poco tiempo con este muchacho, que es el que manejaba el auto. Había pedido unos días por licencia psiquiátrica y teníamos algunos pedidos por cuestiones médicas. Los últimos días de la semana anterior a su detención había estado ausente sin aviso, por lo cual estaba apercibida. Cuando pasó esto no estaba en uso de sus funciones ni la habíamos enviado nosotros”, agregó.

Será materia de investigación si la posesión de la droga tiene algún tipo de ramificación dentro del Municipio.