Pella, el único argentino que avanzó en la jornada inicial

El tenista bahiense Guido Pella, pasó por encima al noruego Casper Ruud en tres sets y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, en una primera jornada que tuvo las eliminaciones de Carlos Berlocq y Guido Andreozzi ante dos rivales preclasificados.

Guido Pella, 66º del ranking de la ATP, no tuvo dificultades para deshacerse del joven noruego de 19 años por 6-4, 6-4, 6-1 en apenas dos horas y ocho minutos de partido.

El argentino firmó un encuentro sobrio y sin apenas errores en el que su primer servicio marcó la diferencia.

No en vano, apenas cometió dos errores no forzados, sumó 9 "aces", tuvo un acierto del 69% con su primer saque y ganó el 84% de los puntos con el mismo.

Además, aprovechó cinco de los ocho quiebres de los que gozó y salvó el único que podría haberle hecho su contrincante.

El albiceleste, que iguala con esta victoria el mejor resultado de su carrera en el US Open, chocará ahora contra y el italiano Paolo Lorenzi, quien dio cuenta del británico Kyle Edmund.

En tanto, Berlocq y Andreozzi se despidieron al perder en primera ronda ante el canadiense Milos Raonic (N.25) y el estadounidense Jack Sock (18°), respectivamente.

Berlocq peleó y consiguió ganar un set pero Raonic demostró por qué está llamado a hacer mucho ruido en el campeonato al superarlo por 7-6 (7/4), 6-4, 1-6, 6-3 en dos horas y 40 minutos.

Andreozzi, por su parte, no fue rival para una de las mayores esperanzas que tienen los norteamericanos en firmar un gran resultado en su casa.

Sock, un especialista con su saque, barrió al albiceleste en sets corridos de 6-0, 7-6 (7/4), 6-2 en menos de dos horas de juego.

El estadounidense firmó 36 "winners", por los 20 de Andreozzi, así como 10 "aces".

Hoy

En la segunda jornada del último Grand Slam del año están previstas las actuaciones de Diego Schwartzman, quien se medirá con su compratriota Federico Delbonis; Leonardo Mayer jugará contra el serbio Laslo Djere, y Facundo Bagnis se enfrentará al francés Gael Monfils. Anoche, Del Potro se media con Donald Young.