Sin acuerdo, docentes universitarios ratificaron su plan de lucha

Se concretó ayer la quinta reunión paritaria de la docencia de las universidades nacionales, con la presencia del ministro Alejandro Finocchiaro. La oferta de aumento no se movió del 15 por ciento, y finalmente se acordó un cuarto intermedio hasta mañana. No obstante, desde Conadu y Conadu Histórica ratificaron la continuidad del no inicio de las clases del segundo cuatrimestre, y la convocatoria a movilizarse el jueves 30 desde el Congreso de la Nación y en todas las plazas del país.

Autoridades de Educación y gremios mantuvieron una ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo paritario. La cartera educativa propuso abonar un aumento del 15% a partir de septiembre y conformar una mesa para analizar el resto del incremento. Docentes ratificaron el paro en todas las universidades nacionales y confirmaron la movilización para este jueves. Igualmente la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10, donde el Ministerio propone continuar con la negociación.

Desde la Conadu Histórica aseguraron que la propuesta de aumento “nos lleva a una pérdida salarial acumulada del 9% entre marzo y septiembre, debido a que la inflación acumulada al mes de agosto supera el 19% y nuestros salarios aumentaron el 10,8”.