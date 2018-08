Trabajadores municipales de recolección reclamaron por “descuentos injustos”

Un numeroso grupo de trabajadores municipales del área de Recolección realizaron ayer una asamblea y protestaron frente a la sede de la empresa Lusa, ubicada por Ruta 5, por los “descuentos injustos” que están sufriendo hace varios meses.

La manifestación se concretó cerca del mediodía, y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de la firma, se repitió durante el turno de la tarde-noche.

“Se realizó una asamblea frente a Lusa, queríamos conversar con algún responsable de la empresa para que nos explique el motivo de los descuentos al plus por rendimiento y no nos atendieron”, explicó a este medio el secretario gremial electo de la Aoem, Walter Gómez.

Señalaron que también el Municipio debe intervenir en esta situación considerando que se trata de empleados a su cargo.

Pese a la protesta, que no incluyó retención de servicios, no lograron una respuesta al planteo y anticiparon que se reunirán mañana en la sede del sindicato para evaluar posibles medidas de fuerza para próximas semanas.

“Son descuentos compulsivos”, insistió el vocero sindical, que también reclamó que cese la persecución a los delegados de base y se atienda, además, una serie de demandas de mejores condiciones laborales, en especial las que tienen que ver con la seguridad de los agentes.