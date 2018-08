Tras la muerte del corredor, instan al control médico en los deportes de alto rendimiento

El caso del corredor que falleció mientras participaba del primer tramo de la media maratón de Buenos Aires -la carrera más convocante de América Latina-, enlutó al mundo del running y puso en escena la importancia del cumplimiento de los controles médicos previos a la hora de realizar alguna actividad deportiva de exigencia.

La historia mencionada es la de Osvaldo Carrizo, un santafesino de 55 años que se desvaneció tras correr 4 kilómetros, en medio de la maratón más famosa de Buenos Aires. Según indicaron, la causa de la muerte fue un paro cardíaco y si bien el corredor fue atendido inmediatamente no pudo ser recuperado.

Si bien todavía investigan lo que podría haber causado el deceso del corredor, y afirman que podría tratarse de un caso aislado, desde la Asociación Civil Correntina de Ciencias del Ejercicio explicaron los recaudos que deben tomarse, no sólo para participar de una maratón sino también para realizar ejercicios deportivos de alto rendimiento.

“Desde la Asociación Civil Correntina de Ciencias del Ejercicio, siempre trabajamos en la promoción del desarrollo de las actividades físicas, pero en todos los casos que se necesite de un esfuerzo superior (al tradicional) se necesitan de los controles correspondientes. En caso de participar de una maratón o bien a la hora de comenzar algún deporte, recomendamos que se realice una evaluación cardiovascular (que se debe realizar con tiempo), un análisis clínico, un examen físico y un interrogatorio de los antecedentes. Si en alguno de esos estudios detectamos alguna anormalidad, se piden estudios complementarios”, explicó a El Litoral Jorge Kriskovich, presidente de la entidad.

Asimismo, remarcó que para las personas mayores de 35 años se suman más exámenes médicos. “Debido a que en esa edad es más frecuente la enfermedad coronaria, se solicita un test de esfuerzo para ver la respuesta del sistema cardiovascular y registrar si todo funciona normalmente. Es importante revisar el antecedente y el perfil del entrenamiento”, precisó el profesional.

En este sentido, recordó que un paciente correntino no pudo participar de la Media Maratón de Buenos Aires, ya que no superó los controles médicos efectuados previamente. “Un individuo resultó tener una enfermedad coronaria, entonces no se le brindó la autorización requerida, previa a la maratón. Son controles que se requieren”, destacó.

Para cerrar, remarcó que el ejercicio físico es ideal para mantener el buen estado de salud, tanto en calidad como cantidad, pero que en todos los casos la actividad física requiere de una evaluación médica. A todos aquellos que realicen un ejercicio de alto rendimiento e impacto físico, recomendó específicamente la visita a un médico deportólogo o bien cardiólogo.