Juegos Correntinos: este fin de semana se juega la segunda fase clasificatoria

Los Juegos son organizados y dirigidos por la Secretaría de Deportes de la Provincia cuyo titular es Jorge Terrile, siendo clasificatorios para los Nacionales Evita. Para esta fase provincial participarán más de 500 deportistas de Capital y del Interior provincial.

Con recursos del Gobierno Provincial y atento a la política delineada por el Gobernador Gustavo Valdés de considerar al Deporte como “Política de Estado”, se destinará raciones alimenticias a todas las delegaciones presentes (desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena). Asimismo, se subsidia los gastos de transporte a los representativos que llegan desde el interior para la competencia.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La segunda fase de Provinciales iniciará este viernes 31 de agosto, a partir de las 19 horas, en el Salón Auditorio del Hogar Escuela, oportunidad dónde el Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, recibirá a las delegaciones participantes.

Las competencias deportivas comenzarán el sábado 1 de septiembre por la mañana, continuarán por la tarde; y se extenderán hasta el domingo 2 de septiembre en horario del mediodía.

El Fútbol Femenino y Masculino (Sub16) se jugará en el predio de Boca Unidos por Ruta12. Voley Femenino (Sub17) en el Gimnasio Pedro Ferré de la Secretaría de Deportes. Voley Masculino (Sub17) en el Club San Martín.

El Básquet 5 vs 5 Femenino (Sub17) y Básquet 3 vs 3 (Sub16) Femenino, en el Club 1536 Viviendas. Básquet 5 vs 5 Masculino (Sub17) en el Club Sportivo (9 de Julio y Buenos Aires).

DELEGACIONES PARTICIPANTES

Fútbol Masculino Sub16: Esquina, Monte Caseros, Santo Tomé, Itá Ibaté, Saladas, Riachuelo.

Fútbol Femenino Sub16: Esquina, Mercedes, Alvear, Ramada Paso, Empedrado, Capital.

Voley Femenino Sub17: Santa Lucía, Paso de los Libres, La Cruz, Caá Catí, San Miguel, Capital.

Voley Masculino Sub17: Santa Lucía, Paso de los Libres, Santo Tomé, San Luis del Palmar, Loreto, Capital.

Básquet 3 vs 3 Sub16: Santa Lucía, Perugorría, La Cruz, Caá Catí, Saladas, Capital.

Básquet 5 vs 5 Femenino: Sub17: Goya, Curuzú Cuatiá, Gobernador Virasoro, Caá Catí, Santa Rosa, Capital.

Básquet 5 vs 5 Masculino Sub17: Goya, Perugorría, Santo Tomé, Caá Catí, Saladas, Capital.