Gago y Benedetto, titulares ante Libertad

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, probó en el táctico de esta mañana a Fernando Gago junto a Pablo Pérez y Wilmar Barrios en el mediocampo, lo que deja afuera a Nahitan Nández, de cara a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad (P).

De esta manera, el DT volverá a instalar esa vieja mitad de cancha soñada, mientras que la otra gran novedad es la confirmación de Darío Benedetto -ocupó un lugar en el banco de suplentes ante Huracán- en la delantera para completar el tridente con Cristian Pavón y Mauro Zárate.

El ex América de México reaparecerá por primera vez luego de la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que sufrió en noviembre del año pasado y de la tendinitis aquileana que lo volvió a sacar de las canchas en plena pretemporada. Pasaron exactamente 284 días.

Por su parte, la única duda que tiene Guillermo es si podrá contar o no con Ramón Ábila, que viajará a Paraguay pese a que se entrenó con los no convocados debido a un cuadro febril que acusa y la Conmebol no le puede asegurar al club si está suspendido o no.

En resumen, el equipo para enfrentar mañana a Libertad (P) como visitante es: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Pérez, Barrios, Gago; Pavón, Benedetto y Zárate.

TyC Sports