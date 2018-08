Faggiano: “Somos un equipo  nuevo y trabajarlo lleva su tiempo”

El base bahiense Lucas Faggiano es uno de los jugadores que se mantienen de años anteriores formando parte del plantel de San Martín de Corrientes. Esa experiencia la volcará en este nuevo proceso, con equipo renovado y el es consciente: “Como siempre cuando comienza una nueva etapa, uno siempre llega con muchas energías y motivaciones. Se aprovechan las vacaciones para renovarse de ideas y eso viene bien. Llegué contento sabiendo que comenzábamos un nuevo desafío, con un equipo nuevo de trabajo y tratando a los chicos que se suman de integrarse lo más rápido.



Y amplió sobre el trabajo de volverá armar un equipo competitivo como años anteriores: “Hay que ser conscientes que somos un equipo nuevo y trabajarlo lleva su tiempo. No vamos a ser como las últimas temporadas con un equipo donde teníamos cierta química. Hay que construirla como me pasó a mi hace dos años cuando llegué, cuando solo Mati (por Lescano) y Wood eran los únicos que seguían. Tenemos que trabajar sobre eso, con mucho esfuerzo y dedicación. Hay varios objetivos por delante, primero Súper 20, después Liga Nacional y Liga de las Américas, que será la primera vez del club”.

Y la temporada anterior lo tuvo al propio base como hombre clave para alcanzar algunos objetivos, entre ellos volver a clasificar el equipo correntino a una competencia internacional: “Jugar la Liga de las Américas será algo novedoso para el club, inclusive lo será para mí que es un torneo que hace varios años lo quiero jugar. Eso me tiene motivado y estar con San Martín en el máximo torneo continental es algo muy lindo. Hay que ser inteligentes y es bueno para nosotros saber que tenemos tiempo para trabajar y sabemos que para eso servirá el Súper 20, para llegar con más rodaje”, sostuvo el base.

Esa experiencia lo muestra con la antigüedad en este club: “Pasan los años y hacíamos la cuenta con los chicos y soy el jugador nacional más grande, que llevo un año en el club y con la confianza que me da Sebastián (González) lo asumo con mucha responsabilidad y me gusta. Trataré desde mi lado, aportar un poco a todos, ser el guía para los nuevos, que puedan adaptarse rápido”.

Para Faggiano, se volverá a volver un buen equipo y mejor grupo humano: “A mis compañeros ya los conocía de enfrentarlos, tanto como Pablo como con Alejandro habíamos compartido selección nacional en cadetes, hace más de 10 años; con Tomy (Zanzottera) no lo conocía pero jugué muchos años en contra. Quizás con el único que no tuve oportunidad es con Martín (Cabrera) pero nos vamos conociendo. Ahora compartimos equipo y tenemos que construir una relación y conocernos en el juego. Eso lleva trabajo, esfuerzo y dedicación, estamos en eso; esperando a los extranjeros para seguir sumando y creciendo”.

Semanas atrás, Faggiano formó parte de los entrenamientos del seleccionado argentino, como invitado por el cuerpo técnico. Al respecto, sostuvo: “Fue una alegría y una sorpresa, no me lo esperaba. Estaba de vacaciones y me llegó la invitación, obviamente la acepté con mucha alegría. Fueron dos semanas de trabajo compartiendo con los jugadores de la selección nacional y eso sumó experiencia que me sirvió estar con ellos, para conocer nuevas cosas, nuevos hábitos y también para medirse, justamente en mi puesto hay dos jugadores que están en un alto nivel y que la verdad es una experiencia muy buena”.

Y cerró el jugador nacional: “A la gente les digo que sigan apoyando como lo hicieron estos últimos años. Más allá de ser un equipo nuevo, es un equipo joven que está buscando una linda oportunidad y vamos a dejar al club siempre en lo más alto como lo hicimos en año anteriores. El equipo anterior dejó la vara muy alta y nosotros intentaremos construir nuestro propio camino. Siempre con aspiraciones altas y la motivación muy por arriba”.