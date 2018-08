Baratta complicó a José López por las coimas de Odebrecht

Roberto Baratta, el ex hombre fuerte de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación que está preso por la causa de los cuadernos, negó hoy las acusaciones que pesan en su contra por los negocios de Odebrecht en la Argentina, en dos plantas potabilizadoras de Aysa. Lo curioso es que, en su favor, pidió una prueba clave que complicaría al ex secretario de Obras Públicas José López, preso por enriquecimiento ilícito y ahora “arrepentido” en el caso de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

Se trata de una conversación que aparece en los teléfonos de López, en donde él hablaba con su mano derecha en la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, Amílcar Fredes, donde le pedía que detenga el pago en el banco a Odebrecht. Asistido por su defensor Juan Pablo Alonso, Baratta eligió no contestar preguntas que había preparado el juez Sebastián Casanello y negó las imputaciones en un escrito. Sostuvo que las pruebas que lo vinculan a la causa son “artificiosas y argumentativamente forzadas”.