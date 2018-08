Breard reclamó mayor espacio en Capital para sectores de la UCR

“En Capital tenemos un fenómeno raro. Tenemos la Intendencia, hay un grupo importante, y después tenemos algunos que se creen dueños de Capital. Hay sobrerrepresentados. Creen que tienen el derecho divino. Sólo miren el Concejo Deliberante”, dijo el senador provincial Noel Breard.

“Me parece que hay que buscar equilibrios. Nosotros por ejemplo no tenemos la representación que debemos tener en el Concejo, y algún aporte hacemos, pero no tenemos representación”, manifestó el legislador a Radio Dos, quien evitó dar nombres pero no descartó internas. “Hay que conversar bien, pero algunos tienen la birome, son los que firman y creen que los demás sólo tienen que trabajar”, dijo.