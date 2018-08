El Albo y Boca Unidos completan la fecha

La Liga Correntina de Fútbol tendrá esta tarde una jornada en cancha de Libertad para comenzar a ponerse al día con su calendario en los torneos de la Primera División A y del Ascenso.

En el cierre de la undécima fecha del Torneo Oficial de la A, jugarán Deportivo Mandiyú (12) y Boca Unidos (11), en un duelo clásico que si bien no reviste mayor relevancia en la actualidad del certamen, no deja de ser un choque histórico con una marcada rivalidad deportiva.

Este partido se jugará a partir de las 16 en el estadio del Decano con arbitraje de Sergio Pérez.

El Albo viene de recuperar confianza luego de ganar tras varias fechas sin resultados positivos. Por la décima jornada venció a Lipton por 1 a 0 en un juego disputado en el estadio del Azul.

Los dirigidos por Pedro Romero afrontarán una exigente programación ya que el fin de semana por la duodécima fecha tendrán otro duro compromiso, nada más y nada menos que ante Curupay, uno de los líderes del Oficial (el otro es Cambá Cuá, ambos con 24 puntos, conjunto que tendrá descanso en la fecha que se avecina).

Por su parte el Aurirrojo, campeón del Torneo Preparación, no juega desde la novena fecha cuando empató sin goles contra Huracán Corrientes. El equipo conducido por Sergio Umpiérrez adeuda su partido de la décima contra Sportivo Corrientes y no gana desde la quinta jornada en la que venció a Quilmes por 2 a 1.

Como preliminar al clásico se disputará un partido reprogramado de la novena jornada de la Primera B, entre Defensores de Torino (4) y Alumni (15), pactado para las 14 con arbitraje de Gerardo Martínez. El conjunto de Paso de la Patria querrá recortar distancias con el puntero Libertad (20).