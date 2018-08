Empleados de Afip se encuentran en asamblea

Trabajadores de la sede local de Afip se adhirieron a la jornada nacional de protesta y redujeron el horario de atención al público. Estos se mantienen en plan de lucha por mejoras salariales y laborales.

El delegado gremial, Leandro Palma, explicó que se encuentran llevando adelante un plan de lucha y en este marco, realizaron ayer asambleas en los lugares de trabajo, de 13 a 17, por lo que se redujo la atención al público en la delegación Corrientes.

“Estamos haciendo asambleas rotativas y marchas en Buenos Aires, dentro de un plan de lucha”, expresó el gremialista a Radio Dos. “Estamos sin una pauta salarial hace dos años. Estamos atrasados en insumos informáticos, viáticos, beneficios jubilatorios, tenemos pocas bajas por jubilación, no hay reposición de personal”, dijo a la FM local, respecto de las demandas de los trabajadores.

“No hemos tenido aumento este año, desde abril y mayo. Estamos pidiendo paritarias. No tuvimos respuestas todavía. Logramos sólo una oferta del 12 por ciento y reducción de la alícuota, eso significa que para el año que viene nuestra remuneración se va a reducir en un 45 por ciento”, señaló el representante.

Además advirtió: “Si empezamos a contratar personal de afuera, con monotributo, porque no quieren incorporar personal, esto habla de una tercerización de servicios”. Las medidas de fuerzas continuarán en los próximos días y se fijarán determinados horarios de asambleas.