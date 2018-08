Los cuadernos de las coimas: la Justicia investiga a la familia de De Vido

La causa de los cuadernos de las coimas tiene varias líneas de investigación desde que se inició, en abril. Pero en estos días se sumó una nueva: el estudio de los entornos de varios de los ex funcionarios implicados. La Justicia posó ahora su vista en los movimientos de la familia de Julio De Vido. Mientras el ex ministro, detenido en Marcos Paz, va y viene entre el penal y los tribunales, los movimientos de su esposa, Alessandra Minnicelli, y de su fundación Fonres, especializada en temas de responsabilidad social empresaria, son motivo de atención judicial. Sospechan que se trata de un camino más para facturar a empresas de primera línea, muchas de ellas reguladas por su marido.

Los hijos del ex ministro, Santiago y Facundo, también son investigados, según consignó el portal del diario porteño La Nación.

Facundo, por caso, fue empleado en relación de dependencia de Nelly Entertainment, una sociedad anónima que está relacionada con los negocios artísticos de Jorge “Corcho” Rodríguez.

El otro hijo, Santiago, está mencionado varias veces en los cuadernos escritos por Oscar Centeno. En reiteradas oportunidades, se reunió con empresarios junto al ahora detenido Roberto Baratta. Varias reuniones, de las que incluso existen filmaciones, se realizaron en un local gastronómico de un museo ubicado en avenida del Libertador, en pleno Palermo. La mayoría de ellas eran con Carlos Mundin, un empresario dueño de la firma especializada en construcción de obras energéticas BTU.

Minnicelli, en tanto, a través de la fundación, asesoró a Electroingeniería en la licitación para la construcción de las dos represas patagónicas de Santa Cruz.

Además, la esposa de De Vido fue adjunta en la Sindicatura General de la Nación (Sigen), encargada de controlar y velar por la transparencia de los organismos del Estado, y obviamente, uno de los auditados era su marido.