Mayer cayó vencido por el calor en Flushing Meadows

"¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? Hace 200 grados acá adentro”. La frase que esbozó Leo Mayer cuando se dirigió a su coach, Mariano Hood, representó el sufrimiento que acumuló el correntino en el US Open. El argentino sucumbió al fuerte calor y tuvo que retirarse en el cuarto set ante el serbio Laslo Djere en el partido correspondiente a la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

El Yacaré, 43º de la ATP, no pudo sobreponerse a las altas temperaturas y el intenso sol de Flushing Meadows, en Nueva York, y acabó abandonando en la cuarta manga tras ir perdiendo 4-6, 4-6, 6-4, 1-2 en dos horas y 27 minutos de juego.

El albiceleste abrió la jornada en el primer turno del día, en la pista 8, y pronto se dio cuenta de que algo no iba bien, teniendo que pedir la atención del médico tras ceder 4-6 el primer parcial. Afectado por las condiciones meteorológicas, el médico le tomó la tensión, le dio hielo y mucha agua y, aunque el correntino volvió a la pista, nunca se le vio al 100%.

Así, perdió también el segundo set por el mismo resultado y, aunque peleó y remontó un 0-3 en contra en el tercero para acabar ganando la manga, terminó retirándose en el cuarto, exhausto.

Cabe señalar que el español Roberto Carballés vomitó dos veces durante su debut del lunes, a la vez que su compatriota Rafael Nadal aseguró que “la humedad es infernal”, durante la competencia. “He tenido problemas estomacales desde el tercer set. He vomitado y a partir de ahí me he encontrado muy mal. He aguantado como podía”, explicó el ibérico que se impuso ante el estadounidense Mitchell Krueger en cuatro sets.

Las pistas duras de Flushing Meadows están acostumbradas al intenso calor que nunca perdona a finales de agosto y principios de septiembre. Temperaturas por encima de los 35ºC, una humedad asfixiante y sensaciones térmicas muy por encima de los 40º C. Y sol. Mucho sol.

"”a sido muy difícil. Es el día más caluroso desde que llegué aquí hace casi una semana. Ha hecho una humedad infernal. No estoy contento por haber tenido que pasar por todo ello”, señaló Nadal, tras deshacerse de su compatriota David Ferrer, quien tuvo que retirarse en el segundo set por una lesión en su tobillo izquierdo.