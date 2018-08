Media maratón: el corredor internado tenía un infarto previo

Desde la organización de la Media Maratón de Buenos Aires, la carrera más convocante de Sudamérica, informaron ayer que al realizar la internación de Pedro Arce, se descubrió que el corredor que fue hallado inconciente a 2.000 metros de la llegada tenía un infarto previo nunca diagnosticado.

Suponen que ocurrió hace más de un año, cuando se realizó los controles pero no se lo supieron diagnosticar y le dijeron que no se preocupara.

Pero este infarto generó la obstrucción total de una rama de la arteria coronaria, lo que evolucionó a una irrigación colateral del músculo cardiaco. Esta adaptación que hizo la fisiología del deportista fue la que no dio abasto el domingo ante el esfuerzo de la carrera.

El parte médico del Hospital Fernández informó ayer que se le retiró la asistencia mecánica respiratoria, se encuentra estable, reconoce a los parientes y contesta con gestos.

Los profesionales están sorprendidos con la recuperación.

Arce, de 37 años, es de Tandil y había superado el kilómetro 19 y le quedaban 2.000 metros. Se lo veía muy bien, liderando el pelotón formado por su pareja y compañeros de entrenamiento.