Owen: “Odié el fútbol”

Michael Owen sorprendió a todos este fin de semana al contar detalles de cómo fueron sus últimos años como futbolista, durante los cuales había cambiado completamente su forma de jugar por miedo a lesionarse. Aparentemente, un problema muscular durante su etapa en el Liverpool le modificó su manera de ver el deporte.

“Cuando me lesioné los aductores por primera vez, se acabó todo para mí. Cambié mi forma de jugar y ya no fui el mismo”, contó el inglés de 38 años, quien ahora se desempeña como analista de la Premier League.

“En los últimos 6 o 7 años de mi carrera me transformé. Me horrorizaba la posibilidad de patear al arco cuando tenía espacios; sabía que me iba a romper un músculo”, explicó ante la sorpresa de sus compañeros. “Durante esos seis o siete años odié el fútbol. No veía la hora de retirarme porque el que estaba en el campo no era yo”, agregó.