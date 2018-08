Para compensar el “efecto Brexit”, Reino Unido se lanza a la conquista de Africa

La primera ministra británica Theresa May inició su gira por territorio africano, dejando claro que quiere aumentar las relaciones con Africa hasta convertirse en el mayor inversor en el continente entre los países del G7.

Sudáfrica, Nigeria y Kenia, son los destinos que visita la primera ministra británica Theresa May en su gira por territorio africano, con el fin de buscar oportunidades comerciales de cara al “Brexit”, proceso conocido como la salida del Reino Unido dentro de la Unión Europea.

Este 28 de agosto, May fue recibida en Ciudad del Cabo, por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, donde dio un discurso sobre comercio, en el que prometió que su país aumentará las inversiones en el continente africano con al menos 4.000 millones de libras equivalente a unos 4.400 millones de euros.

“Quiero crear una nueva asociación con los países de Africa”, resaltó, “basada en mutuo beneficio”.

Durante el foro titulado “Reino Unido-Africa, socios para la oportunidad”, la primera ministra británica dejó claro que espera que Reino Unido sea para el 2022 el mayor inversor del G7 en el continente africano.

“No se trata de crear relaciones de dependencia o de dominación sino de entender la importancia de tener un Africa integrada para asegurar la prosperidad común y fortalecer el sistema internacional”, fueron las declaraciones de May con las que Reino Unido dejó claro que utilizará su presupuesto de ayuda internacional para impulsar sus propios intereses mientras busca profundizar los lazos comerciales.

A su llegada a Sudáfrica, la primera ministra británica Theresa May mostró el apoyo a la controvertida reforma de tierras que se lleva a cabo en este país y que consiste en una reducción más equitativa de los terrenos, siempre y cuando se lleve a cabo legalmente.