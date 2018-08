Tevez viajará a Asunción para disputar la Libertadores ante Libertad

Más de uno se sorprendió cuando repasó los nombres en la lista de convocados de Boca para visitar a Huracán en Parque Patricios. Algunos titulares fueron preservados y sonó lógico, teniendo en cuenta la revancha por los octavos de final de la Libertadores frente a Libertad en Asunción de este jueves. Pero no fue el caso de Carlos Tevez, que apenas sumó un puñado de minutos en el arranque de esta temporada.

El Apache ingresó ante Alvarado de Mar del Plata por Copa Argentina y también contra los guaraníes en la Bombonera. Fue titular frente a Talleres de Córdoba (erró un penal) y luego estuvo entre los relevos ante Estudiantes de La Plata (no entró). Finalmente, se quedó afuera de la nómina de concentrados frente al Globo y vio el partido desde un palco. En el medio, se dio el gustito de jugar en el amistoso con el Barcelona en el Camp Nou.

Desde el fin de semana tomó fuerza un rumor: Tevez no iría a Asunción para afrontar el trascendental cotejo ante Libertad. Sin embargo, las informaciones dadas en TyC Sports indican lo contrario: viajará.

Luego del 0-0 ante Huracán, el Mellizo analizó el encuentro y fue consultado por Carlitos. “Obviamente uno tiene una consideración especial por el cariño de la gente y su trayectoria, pero tenemos 26 ó 27 profesionales, tenemos variantes, somos un equipo grande que te da esa posibilidad y yo tengo que poner lo mejor que creo y ser honesto con el equipo”, dijo.

La frase quedó picando: “Ser honesto con el equipo”. O sea que Tevez, en la consideración de Barros Schelotto, está muy por debajo del nivel del resto de sus compañeros, viendo los registros de sus minutos en cancha.

El entrenador aseguró que la decisión de no hacerlo jugar contra el Globo fue cien por ciento futbolística aunque en el ambiente se siente un posible distanciamiento entre ambos.

Los convocados

Guillermo Barros Schelotto dio la nómina de concentrados para el choque de este jueves en Asunción. Finalmente se confirmó la presencia de Tevez. También están Benedetto y Wanchope Abila.

Luego de muchas incógnitas sobre cuáles serían los nombres que los Barros Schelotto llevarían a Paraguay, este martes salió finalmente la lista de los citados para el partido de mañana a las 19.30 frente a Libertad. Y Carlos Tevez volvió a estar entre los convocados, luego de haber quedado afuera en el partido contra Huracán. Benedetto también apareció en la lista, esperando su regreso oficial a las canchas. Y Wanchope Abila, que se encuentra con un cuadro febril, fue otro de los que quedó para tomar al avión.

Arqueros: Esteban Andrada y Agustín Rossi

Defensores: Emanuel Más, Lisandro Magallán, Paolo Goltz, Leonardo Balerdi y Leonardo Jara.

Volantes: Fernando Gago, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitan Nández, Agustín Almendra y Edwin Cardona.

Delanteros: Sebastian Villa, Cristian Espinoza, Carlos Tévez, Cristian Pavón, Mauro Zárate, Darío Benedetto y Ramón Ábila.

De estos 20 jugadores, Guillermo deberá dejar a dos afuera del banco de suplentes para ir al Estadio Defensores de Chaco. Lo más novedoso es la vuelta del Pipa Benedetto a la convocatoria de la Copa, quien podría ser una de las variantes dependiendo del cuadro febril de Wanchope.