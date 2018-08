Trump contra Google: ahora acusa al gigante de dar sólo malas noticias sobre él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que los resultados de Google están “manipulados” porque las búsquedas de “noticias de Trump” ofrecen siempre historias negativas sobre él, y se cuestionó si esto era ilegal.

El presidente ha atacado a los gigantes de las redes sociales estadounidenses en los últimos días por, presuntamente, censurar voces conservadoras, una acusación infundada pero ampliamente admitida por sus seguidores.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it Rigged, for me & others, so that almost all stories & news is Bad. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...

“Los resultados de búsqueda de Google de 'noticias de Trump' muestran sólo la visualización/noticia de medios de noticias falsas”, escribió el presidente en Twitter el martes. “En otras palabras, lo han manipulado, para mí y otros, por lo que casi todas las historias y noticias son Malas. La fraudulenta CNN es prominente. A los medios republicanos/conservadores y justos los dejan fuera. ¿Ilegal?”.

Según Tump, el “96% de los resultados de 'Noticias de Trump' son de medios nacionales de izquierda”, a los que tilda de “muy peligrosos”. “Google y otros están reprimiendo las voces de los conservadores y ocultando información y noticias que son buenas. Están controlando lo que podemos y no podemos ver. Esta es una situación muy grave, ¡se abordará!”.

Una encuesta del Pew Research Center publicada en junio reveló que el 43% de los estadounidenses cree que las principales firmas tecnológicas respaldan las opiniones de los liberales sobre la de los conservadores, y el 72% aceptó la idea de que las redes sociales censuren activamente sus puntos de vista opuestos.