Universidades: “El 15% dejó de ser un techo salarial”

Los rectores de universidades públicas del país lograron ayer una promesa de incrementos salariales para los docentes por encima del 15 por ciento, en el marco de un encuentro con el Presidente, Mauricio Macri, y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro en Casa Rosada.

La reunión del Jefe de Estado con 25 rectores de universidades públicas fue en medio del conflicto que mantiene paralizadas 57 instituciones del país.

Los gremios universitarios reclaman un aumento salarial del 30 por ciento, mientras que el Ejecutivo ofreció un 15% a pagar en tres cuotas, lo que derivó en un paro nacional.

Los rectores se llevaron una promesa del Presidente: el 15% de aumento dejó de ser un techo y pasó a ser un piso de la negociación paritaria.

“Dijo que iba a hacer el máximo esfuerzo para llegar a la solución a la paritaria del sector docente y los no docentes. El techo del 15 por ciento ya no existe”, sostuvo el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri.

“El Presidente nos dio la tranquilidad de que van a estar trabajando con los gremios hasta que se resuelva el conflicto”, dijo Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba.

“El tema crítico es la vuelta a clase de los estudiantes, no pueden perder más días. Por eso le pedimos al ministro y a los gremios, que están actuado de manera muy razonable”, agregó.

Finocchiaro adelantó: “Vamos a empezar a trabajar a partir de mañana en la lógica de superar el 15%. El 15% no es un techo. A partir de ahí vamos a trabajar hasta que nos pongamos de acuerdo”.

Consultado sobre otro de los reclamos de los gremios, el titular de Educación remarcó que no habrá cláusula gatillo pero sí de revisión, un punto que anticipa un desacuerdo con los sindicatos.

Vale señalar, tras la negociación del lunes el Gobierno ofertó adelantar el último tramo del aumento, previsto para octubre, pero los sindicalistas rechazaron el ofrecimiento y el conflicto se agravó.

Los gremios Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera, UDA y Fagdut ratificaron la Marcha Nacional prevista para mañana.

Al respecto, Finocchiaro evaluó: “Realizar una marcha es un derecho democrático. Los que quieran manifestarse lo pueden hacer tranquilamente. Nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar la universidad pública y la recomposición del salario docente”.

Los representantes de los gremios recalcan que el reclamo no es solo salarial y resaltan la crisis presupuestaria que vive la universidad pública.

Por otra parte, el titular de la cartera educativa intentó separar la situación actual de las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Respecto al reclamo de los recortes presupuestario, el ministro aseguró que “no hay ajuste en la universidad pública en el marco del FMI y en ningún otro marco”.