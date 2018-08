“Desconocíamos la doble vida de Lorena Encina”

La doctora Miriam Pasetto también se refirió sobre la personalidad de su sobrino Gabriel Tichellio y su esposa Lorena Encina.

“Desconocíamos la doble vida de la mujer de mi sobrino. El era un chico ejemplar, impecable en su vida de trabajo y personal... una persona dispuesta a ayudar al prójimo, con un humor sano, solidario, estamos desgarrados”, admitió.

“Gabriel era músico y cuando se casó dejó de lado su pasión por la música y entró al servicio penitenciario. Su trabajo le gustaba mucho y lo llevaba adelante muy bien y con mucho orgullo”.

“Esto fue un crimen premeditado... sin ninguna duda. Creemos eso por todo lo que está en la causa, todo lo que se supo en la investigación, nos hace pensar que así fue”.

“La mujer lo separó de su entorno. No sabíamos nada de la relación paralela que tenía Encina, pero creo que él no lo sabía tampoco. Desde que él se casó con esta chica se apartó de sus primos y sus sobrinos. No sabemos qué ocurría en su vivienda, los que más tenían contacto con él eran su mamá y sus hermanos. Además estamos pendientes del padre de él que está internado en el Hospital Argerich que no despierta del coma”.

“No teníamos trato con ella. La conocí en el velatorio y estaba distante, fría, muchos de los parientes la conocimos ahí. Ella lo apartó mucho de su familia”.

“Era fría y distante, a punto tal que nos dejó dos minutos en la morgue y se fue y nos dejó a nosotros para que hagamos el papeleo para poder velarlo”, finalizó.