Cuidamotos mantienen el alerta y hoy trabajarán en inmediaciones a su zona

A una semana de la protesta que llevaron a cabo los 12 cuidamotos del pasaje Agustín González por la determinación de la Comuna de su traslado a otras zonas céntricas, desde el sector informaron a El Litoral que hoy por la mañana trabajarán en las inmediaciones a su puesto habitual. Considerando que los viernes en el lugar se instala la feria de pequeños productores, artesanos y emprendedores locales.

Y si bien podrán retornar a su lugar en la tarde de hoy, se mantienen alerta ante la instalación de los móviles del programa Aprender Conectados que se realizará desde el martes 7 y hasta el sábado 11 de agosto, de 10 a 18, y se ubicarán en el pasaje Agustín González.

En este marco, El Litoral dialogó con los trabajadores afectados por la situación y pudo conocer que en la jornada de hoy cumplirán con sus labores en inmediaciones a su tradicional puesto de trabajo, pero que por la tarde regresarán al pasaje.

En referencia a las últimas conversaciones con las autoridades municipales, expresaron que “nos pidieron que dejemos que la feria se instale en la zona, y como siempre fuimos flexibles no nos oponemos y concedemos el lugar.

En tanto que uno de los referentes del sector señaló que “lo que preocupa es que la semana que viene, de acuerdo con lo difundido, habrá unos móviles que se instalarán por cuatro días y, si eso sucede, no sabemos qué vamos a hacer porque nosotros estamos habilitados para trabajar acá”. En cuanto a las zonas en donde trabajarán durante la mañana de hoy, añadieron que “en este lugar cuidamos aproximadamente 1.500 motos por día y si bien no tenemos tarifa fija, nuestros ingresos van a disminuir considerablemente si nos trasladan”.

En lo que respecta a la determinación de las zonas, se pudo saber que luego de la fallida asignación de la Comuna, los trabajadores ahora eligieron el lugar y, tras recibir la aprobación, dialogaron con los tarjeteros del estacionamiento medido para no tener inconvenientes. Sólo restaría que no surjan oposiciones de instituciones, organismos o vecinos particulares como sucedió con la anterior asignación de puestos. Vale señalar que a los cuidamotos por cuadra se les otorgó unos 10 metros de las zonas elegidas y, a modo de mantener la clientela, se abocan a la tarea de avisar a los conductores.

En cuanto a la permanencia definitiva en esos lugares, desde el sector dijeron que “vamos a exigir la resolución que establece el traslado porque nosotros tenemos una ordenanza que nos habilita a trabajar acá y nuestro permiso municipal es hasta fin de año, por lo que no cuentan con nada legal para corrernos”.

Al mismo tiempo, advirtieron que “si nos trasladan, es porque no entienden el valor que tiene este espacio para los miles de motociclistas que a diario estacionan aquí”.