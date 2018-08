Expectativa local tras fallo que revocó intervención del PJ

La Cámara Nacional Electoral dejó sin efecto la intervención al Partido Justicialista que hasta ayer ejercía el dirigente gastronómico, Luis Barrionuevo, y repuso en su lugar al diputado por San Juan, José Luis Gioja. En Corrientes esperan ahora la “unificación” de un espacio opositor.

En su sentencia, los jueces de la Cámara, Alberto R. Dalla Via y Santiago H. Corcuera, explican que “la intervención judicial de un partido político es una medida excepcional, que sólo se justifica cuando se configura la violación de la ley o la carta orgánica, lo que en el caso no se verifica”.

El diputado nacional por el PJ, Jorge Antonio Romero, manifestó que “si bien esperábamos esto desde hace un tiempo, porque era un fallo político no jurídico, sabíamos y teníamos la convicción de que la Cámara iba a rever esta situación”.

Explicó que “a partir de ahora el PJ empieza a funcionar normalmente, a fin de poder empezar a ser una gran oposición, para que en 2019 asuma un nuevo gobierno y que Macri dé un paso al costado”.

“Tenemos que trabajar para unir el espacio opositor, armar un gran frente patriótico para obtener el triunfo”, dijo a Radio Dos.

En Corrientes son varios los espacios que se conformaron con dirigentes peronistas. Pero ante esa variedad de espacios, Romero aseguró: “Me parece bien, es bueno que se empiecen a movilizar todos los sectores, el espacio de los intendentes se está movilizando, es saludable, porque eso moviliza al partido”.

El legislador salió al cruce de las declaraciones del intendente de Santa Lucia, José Sananez, quien aseguró que había “un letargo en letargo y faltó autocrítica”.

“No comparto las manifestaciones de Sananez, pero las respeto, el PJ se viene reuniendo, en las elecciones internas tendrá la posibilidad de presentarse”, lanzó Romero.

El grupo de intendentes del PJ reflotó un olvidado Foro de jefes comunales y el miércoles se reunieron por segunda vez.

Los jefes territoriales mostraron su poder de convocatoria y organización. Hubo críticas a la conducción partidaria, pero insistieron en la unidad del peronismo.

En ese marco, el ex intendente de Mercedes, Victor Cemboraín, salió a anunciar que en 2019 competirá por una banca de legislador.

El mercedeño ya había develado sus intenciones de ser candidato a gobernador en 2021.