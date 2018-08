Rubricaron convenio para reforzar controles fitosanitarios en la frontera con el Paraguay

El Gobierno de la provincia de Corrientes y el departamento de Ñeembucú (Paraguay) firmaron ayer un convenio para reforzar los controles fitosanitarios en ambas fronteras, para evitar el traslado de materiales vegetales que sean pasibles de proliferar enfermedades como el HLB en la citricultura, para lo cual se implementarán una serie de medidas en lo inmediato.

Desde el Estado correntino resaltaron que la rúbrica es la oficialización de un trabajo iniciado meses atrás con visitas técnicas a localidades de ambas orillas en vistas a articular el asesoramiento para mejorar el control fitosanitario.

Del acto participaron por Corrientes, el primer mandatario, Gustavo Valdés; el ministro de Producción, Jorge Vara y la directora Producción Vegetal, Mariela Pletsh; la comitiva paraguaya estuvo encabezada por el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Oscar Cabrera Narváez; el director general técnico, César Rivas y al titular de Protección Vegetal, Nelson Fariña, de la misma institución.

En este sentido, Vara, explicó a El Litoral que “se realizaron cinco visitas de nuestros técnicos a localidades fronterizas sobre el río Paraná, donde hay cruces oficiales, como en Paso de la Patria, Itatí, Yahapé e Ituzaingó”. Aclaró que “el convenio está vinculado a tres localidades del departamento Ñeembucú”.

En cuanto al alcance de lo rubricado, aclaró que “el único objetivo es que no entre material de propagación” y señaló que “es para la sensibilización de frontera, control de cruce. Hasta ahora veníamos trabajando por reciprocidad, pero ahora se le da un marco, y la campaña será más fuerte, sobre todo en el contacto técnico de ambos lados”, dijo. Seguidamente, manifestó que “esto también incumbe a las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales y abre la puerta para varias acciones en conjunto”.

Medidas

Respecto a las acciones inmediatas, puntualizó Vara que “ahora se implementará en los cruces de frontera un sistema de cartelería que advierta, de los dos lados, la prohibición de trasladar plantas. Se enfatizará en las acciones de comunicación, serán más notorias, para que la gente tome conciencia y no traiga material vegetal”.

Sobre esto último, subrayó que “esta zona de frontera no produce cítricos, sólo lo usan para sus patios, entonces se tiene que comprender la gravedad de enfermedades como el HLB que afecta a una de las principales producciones de Corrientes, de allí la prohibición del traslado”. A lo que agregó: “Las plantas que se cruzan en esta zona no están sometidas a control sanitario”.

Estas indicaciones gráficas refirió que “se están diseñando y estarán en Paso de la Patria, Itatí y Yahapé”.

Por otro lado, insistió que “haremos reuniones con las fuerzas seguridad en los tres cruces formales, para lo cual necesitamos más compromisos de las mismas. Primero se mandará un informe técnico a los jefes y a las cancillerías y después realizaremos los encuentros de contacto directo con el personal de las fuerzas”.