Tutores solicitaron explicaciones por cambio de directora en CDI Nº 14

En el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Doctor Montaña se concretó hace una semana el cambio de la autoridad directiva, hecho que despertó la inquietud de la comunidad de tutores, que solicitó explicaciones, ya que aseguran que el reemplazo del personal se dio sin aviso previo. En este marco, para resolver las cuestiones internas, hoy tendrán una reunión en la que los padres harán públicas sus molestias ante las autoridades municipales.

Al respecto, una de las tutoras, Fabiana, explicó a El Litoral: “Teníamos la misma directora desde hace 9 o 10 años, y hace una semana le avisaron que tendrá como reemplazante una maestra del barrio Esperanza. Lo que nos preocupó como padres es cómo se manejó la situación, porque aunque se se avisó por resolución, no se nos informó a los tutores sino que nos enteramos cuando ya estaba todo establecido. Nosotros no tenemos problema con que haya un cambio, solo queremos que nos informen bien quién estará a cargo y a qué se debieron las modificaciones. Además, se habló de que la nueva directora tuvo problemas de maltrato en el otro jardín, algo que nosotros no sabemos y no pretendemos injuriar a nadie, pero que nos da temor”.

Todas estas cuestiones se plantearon en una nota firmada por varios padres, que se envió a las autoridades de los CDI, y como respuesta informaron que hoy a las 9 el subsecretario de Educación Municipal, Ramón Cáceres, se acercará hasta el barrio Doctor Montaña para responder las inquietudes.