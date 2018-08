Peña: "No estamos ante un fracaso económico ni mucho menos"

En medio de la ola de rumores que se desató luego de los anuncios del presidente Mauricio Macri y la reacción de los mercados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó cambios en el Gabinete de ministros.

"Claramente esa no es la solución en la que está pensando el Presidente. No hay una solución mágica por esa vía, tenemos que seguir trabajando. No estamos ante un fracaso económico ni mucho menos", aseguró el funcionario en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Mitre.

Ante las repreguntas, el ministro coordinador ahondó: "El fracaso en la Argentina es que siendo uno de los países potencialmente más rico del mundo tiene un 30% de pobreza". "Nosotros vemos esto como parte de un proceso de recuperación en un contexto de enormes dificultades estructurales", agregó.

Peña reconoció que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para adelantar los desembolsos no está cerrado. Dijo que el jefe de Estado anunció "una intención" de trabajar en ese sentido con el Fondo Monetario Internacional, organismo que reivindicó su respaldo a la Argentina a través de un comunicado de prensa que se conoció la noche del miércoles.

"Fue una decisión del Presidente la de transmitir eso en forma directa y no a través de trascendidos. Es una decisión política que se toma y que se va a traducir en las próximas semanas con los detalles técnicos", desarrolló.

Peña aseguró que cuando hay momentos de tensión en los mercados, en la Argentina aparece toda su historia de incumplimientos y de incapacidad de resolver problemas estructurales. "Creo que más allá de todos hay una demanda de mayores precisiones y de mayores realidades concretas que son las que vamos a ir produciendo a lo largo de los días", se comprometió.

El jefe de Gabinete aseguró que siempre que hubo una crisis económica y política en el país se recurrió a manotazos, a soluciones mágicas, que fueron pulverizando la credibilidad de la Argentina. "En estos dos años y medio revertimos eso en base a la credibilidad de Macri como presidente. Pero evidentemente los mercados además de eso quieren ver cosas concretas y estamos trabajando en eso", enfatizó.

En tal sentido, agregó: "Vamos a mostrarles que hay un rumbo claro y un liderazgo que no se esconde frente a estos problemas, por el contrario, los encara y resuelve".

Sobre la desconfianza en la economía, con dólar en aumento, inflación, problemas de desempleo, ratificó que desde el Gobierno no ven esto como un fracaso y explicó su visión sobre ese proceso. "Un fracaso es que en 70 años no podamos resolver el desequilibrio fiscal, es un fracaso que en 80 años no podamos resolver la inflación, es un fracaso que no haya empleo de calidad", afirmó.

"Para nosotros no es un fracaso, es un proceso de transformación, una recuperación en un contexto de enormes dificultades mundiales. El desajuste estructural es el fracaso, que recibimos en diciembre de 2015 y estamos tratando de resolver", añadió.

Finalmente, Peña se mostró optimista al sostener que la Argentina va a salir fortalecida de este proceso. "Estamos tomando todas las medidas necesarias para resolver todos los desajustes estructurales de nuestra economía y hay muchos indicadores que demuestran que ese fortalecimiento se está dando", concluyó.

Infobae