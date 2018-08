Free Excesses, el grupo de amigos que tocará por primera vez en el Taragüí Rock

Por Miguel Campos - @micki_scampos

Nicolás Alonso - @nicolas_alo

Josek, Juanjo, José y Joan, son los integrantes de Free Excesses, banda de skate punk que tocará por primera vez en el Taragüí Rock (TR) durante el tercer fin de semana de septiembre. Todavía sin fecha confirmada, creen que “por el estilo” les tocará subirse al escenario el sábado 15. Para ese día está previsto el show de Carajo y Kapanga, entre otras.

“Este TR nos encuentra en el mejor momento, con lazos firmes de amistad, super preparados para cualquier cosa”, afirman en diálogo con ellitoral.com.ar. Con un estilo muy marcado, los músicos adelantaron parte de su repertorio en su visita a esta redacción.



El grupo, que por muchos años fue conocido como los “punkis patinadores” del barrio Cambá Cuá, viene de una exitosa gira por Buenos Aires, donde “quemaron todas las naves”. Ahora todos los cañones apuntan a preparar los temas que sonarán en el mítico escenario del anfiteatro Cocomarola.

“El público se va a encontrar con un skate punk al palo, un recital con mucha energía, con cuatro amigos haciendo lo que más les gusta que es tocar su música”, explican y destacan que “es súper importante que el TR le dé espacio a las bandas de la región”, porque consideran que en Corrientes “hay muchas buenas bandas y es imposible quedarse con una”.

GIRA Y AUTOGESTIÓN

Free Excesses llegó de una gira por Buenos Aires en la que “se sumó mucha gente” y la pasaron “super bien”. El viaje fue autogestionado por los propios integrantes y pudieron mostrar su arte lejos de Corrientes. “Para todo es importante la autogestión, esto es de amateur para amateur, si no te apasiona no podés seguir, al menos en nuestro género”, coinciden.

“Las giras las pagamos nosotros, pero viajamos y somos felices. Es genial poder viajar, que la gente cante tus canciones y que no haya guita de por medio, el dinero es sucio”, dicen antes de dejar un consejo y que suene el segundo tema de la tarde: “Si tenés una banda y estás esperando la invitación, olvidate hermano, eso no va a pasar, uno no genera contactos, genera amigos”.