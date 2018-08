“Cuando vea que no le hago bien al club me iré”, dijo Tevez

El delantero Carlos Tevez sostuvo ayer que “cuando vea que a Boca no le hago bien, me iré”, como colofón a las horas de tensión por las que atraviesa la entidad presidida por Daniel Angelici debido a la falta de rendimiento del jugador y su exclusión del equipo titular.

Tevez viajó a Paraguay pero no será titular frente a Libertad.

El delantero consideró que “lo más importante es que al club le vaya bien” y manifestó que “uno siempre quiere jugar pero tengo claro el momento”.

“No fue necesario hablar demasiado con Guillermo (el entrenador Barros Schelotto). No pregunto cuando juego y tampoco voy a preguntar si no estoy. Yo tengo que trabajar y tratar de hacer todo lo posible para demostrar que puedo”, indicó Tevez en declaraciones formuladas a Radio La Red.

El delantero afirmó que “Boca está por encima de todos” y opinó que está “preparado para jugar ya que hice una muy buena pretemporada sin haber faltado un solo día”.

“Me voy a esforzar para rendir si me toca. Tampoco es que uno está mal o no rinde. No jugué mucho”, cerró el jugador.

Angelici

El presidente de Boca, Daniel Angelici, se refirió acerca de su relación con Tevez.

“Hablo con Tevez como hablo con todos los jugadores del club y con Guillermo. Lo importante es ganar mañana”, señaló, en referencia al partido de hoy por los octavos de la Copa Libertadores de América.

En diálogo con Radio la Red, el dirigente sostuvo que en la entidad están “tranquilos” con el partido de hoy en Paraguay.

“Faltan 90 minutos, confiados con el plantel que tenemos sin subestimar, hay que ir a ganar y clasificar a cuartos”, expresó.

Y resaltó la figura del entrenador: “Siempre el que decide es Guillermo, por eso es la cabeza de este cuerpo técnico, está respaldado por la dirigencia del club y por mí”.