“Hasta que no se muera alguien no van a parar”, sentenció Mayer

El correntino Leonardo Mayer finalizó su participación en el Abierto de los Estados Unidos agobiado por el calor, en una jornada (el miércoles) donde la combinación de la alta temperatura y humedad fue decisiva para la suerte de varios tenistas.

“Lo que me pasó fue un golpe de calor. No aguanté. Yo transpiro muchísimo, hizo que perdiera mucho líquido y no pude seguir”, reconoció acerca del partido contra Laslo Djere que debió dejar cuando llevaba dos horas y 27 minutos en cancha con un marcador de 4-6, 4-6, 6-4 y 1-2.

“He jugado otras veces con mucho calor, he aguantado bien y esta vez no se podía. No me daba el cuerpo. Después de ganar el tercer set fui al baño para refrescarme. Intenté y no podía. No me daba el cuerpo. Tampoco me iba a morir dentro de la cancha, no da para eso, estamos grandes”, explicó en rueda de prensa después de recibir atención médica en la zona de vestuario de Flushing Meadows, Nueva York.

“No hay que jugar más a cinco sets. Eso quedó viejo para mí. Hasta que no se muera alguien no van a parar. Es imposible. Los partidos se ponen feos. Para mí, la única manera es acortar un poco, porque al calor no lo manejamos. Ya pasó en la Copa Davis”, disparó el “Yacaré”.

Mayer tiene experiencia en hacer un máximo esfuerzo dentro de una cancha dado que en el 2005 disputó un encuentro de Copa Davis que se extendió por 6 horas y 43 minutos.

Sobre la jornada del pasado miércoles en Nueva York, sostuvo: “Fue impresionante el calor que hizo. Cuando entré en el vestuario, había un montón de jugadores que estaban tirados, todos igual que yo. Tampoco sentía la energía para seguir, no quise ir al límite porque después se vienen otras consecuencias”.

No fue el único que se quejó al respecto. En las jornadas recientes hubo varios jugadores que expresaron sus problemas por las temperaturas que rozaron los 38° y, combinadas con la humedad, se transformaron en más de 40° de sensación térmica.

“Cuando hay 42°, a ver si a la gente le gusta salir de la casa o estar fuera de un aire acondicionado. Es para criticar. Hubo muchos retiros y no se puede jugar de esta manera. No entiendo bien a la ATP y la ITF. Lo único que hacen es perjudicar el juego. Es muy peligroso para nosotros y la gente que está mirando”, expresó Diego Schwartzman tras vencer a Federico Delbonis en uno de los cotejos de primera ronda.