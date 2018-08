Ast le respondió a Noel Breard: “Si quiere puede ser candidato a concejal”

El presidente de la UCR de Capital, Norberto Ast, se refirió ayer a los dichos del senador Noel Breard, quien había manifestado que algunos radicales “se creen dueños de la Capital” y que no tienen la “representación” en el Concejo Deliberante. En ese sentido, Ast dijo a Radio Sudamericana que “hay que poner por delante el interés general” y agregó “no tengo problemas que Noel Breard sea candidato a concejal el año que viene”.

“Encuentro por Corrientes está conformado por muchos partidos políticos que necesitan estar representados, además estamos representado un proyecto; ECO+Cambiemos tiene una responsabilidad enorme que es la de gobernar la capital y la provincia”, lanzó el concejal.

“Quizás un sector sólo tenga concejales y no legisladores, pero lo cierto es que estamos todos contenidos. La política no tiene que estar al servicio de sectores”, reprendió Ast ante la actitud del senador provincial.