CFK vinculó su citación ante la Justicia con la suba del dólar

La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner vinculó el nuevo pedido de indagatoria con la suba de la divisa estadounidense, que en bancos y casas de cambio del microcentro porteño se ofreció con un incremento de $2,41 (+7,5%), en una sola jornada, a $34,48 en promedio. En su cuenta de Twitter, la ex presidente publicó: “El dólar está por llegar a 35 pesos y Bonadio me vuelve a llamar a indagatoria en la misma causa de los allanamientos. Son de manual. #ArgentinaSinEstadoDeDerecho”.

Por su lado, el juez federal rechazó la recusación interpuesta por la defensa de Cristina Kirchner en el marco de la causa por los cuadernos de Oscar Centeno. El magistrado consideró que la presentación no tiene basamento fáctico o jurídico que sustente el planteado.